В колонии в Ростовской области нашли лидера экстремистской ячейки

Заключенный управлял преступной средой и собирал деньги в общак.

Источник: Комсомольская правда

Участника экстремистской ячейки разоблачили в колонии в Ростовской области. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Донскому региону в понедельник, 18 мая.

— Сотрудники ведомства вместе с коллегами из ГУФСИН пресекли незаконную деятельность члена международного объединения. Эта организация запрещена на территории России, — прокомментировали в ведомстве.

Оперативники выяснили: 44-летний житель Гуково уже отбывал наказание в исправительной колонии. Ранее мужчину осудили за мошенничество с выплатами, а также за незаконное производство и сбыт наркотиков.

Находясь в заключении, он примкнул к экстремистскому сообществу. По правилам этой структуры злоумышленник управлял криминальной средой на подконтрольной ему территории. Он организовывал встречи вновь прибывших осужденных. Также мужчина пропагандировал негативное отношение к сотрудникам ФСИН и к тем заключенным, кто не разделял идеологию запрещенной организации.

Кроме того, мужчина собирал деньги для пополнения так называемого общака. Он следил за соблюдением воровских законов и «понятий».

— На основании материалов УФСБ региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Сейчас силовики проводят комплекс оперативных и следственных мероприятий. Они проверяют возможные другие преступные эпизоды задержанного и его подельников.

