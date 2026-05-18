Суд начал прения по делу об убийстве аниматоров на Кубани

По словам прокурора, после задержания Кеворкьян потребовал от сообщников взять вину на себя. Татосян сразу указал, где закопано тело Кирилла Чубко, однако лесополосу, где похоронили Татьяну, никто не смог вспомнить. В отделе полиции Кеворкьян попросил встречи с сообщниками и сказал им заявить, что он дал им машину в аренду и его с ними не было. После утвердительного ответа он нарисовал для оперативников схему места нахождения тела Татьяны.