Белорус получил огнестрельные ранения в Польше, а помощь ему оказали на родине

Белорусские медики оказывают помощь мужчине, который огнестрельные ранения получил в Польше, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Медики проинформировали милицию об экстренной госпитализации с огнестрельными ранениями 60-летнего жителя Гродненщины.
«По предварительной информации, указанные телесные повреждения в области головы и нижней конечности мужчина получил, находясь в Республике Польша», — сообщили в УВД.
Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. МВД Беларуси проверяет обстоятельства произошедшего и заявляет, что виновные будут установлены и привлечены к ответственности.
