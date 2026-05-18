Экс-депутат Гаджиев* заочно осужден на пожизненное за организацию убийства

Ранее суд Махачкалы постановил изъять в доход государства активы семьи бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*. Общая стоимость имущества превышает 2 млрд рублей. Напомним, что после начала СВО Гаджиев* уехал из России и начал финансировать украинскую армию. Бывший парламентарий продал западным странам конфиденциальные данные о Российской Федерации за 45 млн долларов. Природа этих сведений в официальном документе не раскрыта, поскольку составляет охраняемую законом тайну.