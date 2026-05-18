Экс-депутат Гаджиев* заочно осужден на пожизненное за организацию убийства

Верховный суд Дагестана заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* к пожизненному заключению за организацию убийства. Его брат, Ахмед Гаджиев, бывший руководитель Махачкалинского морского порта, получил 10 лет тюрьмы за вымогательство в особо крупном размере. Оба приговора вынесены заочно, сообщила руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева.

Источник: Life.ru

«Суд признал Магомеда Гаджиева* виновным по статьям “Организация убийства, совершенного организованной группой по найму” и “Вымогательство в особо крупном размере” (ч. 3 ст. 33, пп. “ж”, “з” ч. 2 ст. 105, п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — приводит ТАСС её слова.

Магомед Гаджиев* также оштрафован на 900 тысяч рублей, как и его брат.

Ранее суд Махачкалы постановил изъять в доход государства активы семьи бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*. Общая стоимость имущества превышает 2 млрд рублей. Напомним, что после начала СВО Гаджиев* уехал из России и начал финансировать украинскую армию. Бывший парламентарий продал западным странам конфиденциальные данные о Российской Федерации за 45 млн долларов. Природа этих сведений в официальном документе не раскрыта, поскольку составляет охраняемую законом тайну.

* Физлицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.

