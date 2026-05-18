Экс-депутат Гаджиев* заочно осужден на пожизненное за организацию убийства

«Суд признал Магомеда Гаджиева* виновным по статьям “Организация убийства, совершенного организованной группой по найму” и “Вымогательство в особо крупном размере” (ч. 3 ст. 33, пп. “ж”, “з” ч. 2 ст. 105, п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — приводит ТАСС её слова.
Магомед Гаджиев* также оштрафован на 900 тысяч рублей, как и его брат.
Ранее суд Махачкалы постановил изъять в доход государства активы семьи бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*. Общая стоимость имущества превышает 2 млрд рублей. Напомним, что после начала СВО Гаджиев* уехал из России и начал финансировать украинскую армию. Бывший парламентарий продал западным странам конфиденциальные данные о Российской Федерации за 45 млн долларов. Природа этих сведений в официальном документе не раскрыта, поскольку составляет охраняемую законом тайну.
* Физлицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.