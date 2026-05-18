«Личности погибших устанавливают»: пожар унес две жизни в Башкирии

В башкирском селе Ахметово Кушнаренковского района при пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.
Как передали в ведомстве, по прибытии пожарных горел жилой дом и сарай на площади в 148 квадратных метров. Спасатели полностью потушили огонь. При разборе завалов были обнаружено двое погибших.
— Их личности сейчас устанавливают, — добавили в МЧС.
