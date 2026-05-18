В Москве арестовали бывшего гендиректора «Мосгипротранса» Игоря Мицука

Тверской суд Москвы арестовал бывшего гендиректора «Мосгипротранса» Игоря Мицука, следует из картотеки суда. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным из картотеки, бывшего гендиректора «Мосгипротранса» арестовали 13 мая. Господин Мицук будет находиться под стражей два месяца. Дело расследуют в Главном управлении МВД по Москве.

«Мосгипротранс» — компания, специализирующаяся на изысканиях и проектировании транспортной инфраструктуры. Игорь Мицук возглавлял компанию с 2017 года. До этого он работал замначальника Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами РЖД, замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта в Москве. С февраля 2026 года гендиректором «Мосгипротранса» стал Алексей Лобов.