В Дагестане дали заочный пожизненный срок бывшему депутату-иноагенту Гаджиеву

Верховный суд Дагестана заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в России иноагентом) к пожизненному сроку в колонии особого режима. Его признали виновным в организации убийства ректора махачкалинского института Максуда Садикова в 2011 году. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным следствия, 7 июня 2011 года Максуда Садикова и его племянника расстреляли во дворе дома. Оба скончались на месте от полученных ранений. В то же время Гаджиев (иноагент) и его брат — бывший гендиректор Махачкалинского морского порта — разработали план по получению контрольного пакета акций ЗАО «Судоремонт». Они угрожали убийством владельцу предприятия и вынудили его переоформить 52% акций на подставных лиц, считает следствие.

Следствие оценивает ущерб от рейдерского захвата «Судоремонта» более чем в 93 млн руб. Оба фигуранта покинули Россию. Магомед Гаджиев (иноагент) осужден по статьям об организации убийства по найму и вымогательстве в особо крупном размере. Его брата приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статье о вымогательстве. Обоим осужденным также назначили штраф в 900 тыс. руб.

Гаджиев (признан иноагентом) был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2004 по 2019 годы. В мае 2023 года Минюст включил его в реестр иностранных агентов, после чего его исключили из партии. В феврале 2024 года бывшего депутата объявили в розыск по обвинению в организации убийства Максуда Садикова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бывший депутат перешел из иноагентов в экстремисты».

