Экс-депутат Госдумы Гаджиев* получил пожизненный срок за организацию убийства

Верховный суд Дагестана приговорил бывшего депутата Государственной думы Магомеда Гаджиева* к пожизненному лишению свободы за организацию убийства и вымогательство в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в пресс-службе судов республики.
Гаджиев* был признан виновным в подготовке убийства, совершенного организованной группой по найму, а также в вымогательстве в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а также штраф в размере 900 тысяч рублей.
Согласно материалам уголовного дела, Гаджиев*, действуя через посредников, организовал убийство ректора Института теологии Максуда Садикова. 7 июня 2011 года в Махачкале киллеры расстреляли Садикова и его племянника во дворе дома ректора. Оба от полученных ранений скончались на месте, передает РИА Новости.
Гаджиев* был депутатом Государственной думы от «Единой России» с 2003 по 2021 год. Министерство юстиции в 2023 году внесло его в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, экс-парламентарий, находясь за пределами России, «с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками», а также «заявлял о поддержке властей Украины». Чем еще известен скандальный политик, выясняла «Вечерняя Москва».
Позже Генеральная прокуратора обратилась в Советский районный суд Махачкалы с требованием признать экстремистским объединением группу, созданную членами семьи Гаджиева*. По версии ведомства, в объединение входят сам Гаджиев*, живущая с ним Нина Коломийцева, его сын Магомедрасул Гаджиев и сестра Раисат Гаджилова. ГП потребовала передать их имущество в собственность государства, а до принятия решения арестовать его.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.