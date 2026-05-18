Две школьницы на электросамокате врезались в машину на юго-востоке Москвы

На улице Белореченская в Москве две 15-летние девочки, которые на одном электросамокате пересекли дорогу на красный сигнал светофора, столкнулись с автомобилем. В результате аварии их госпитализировали. Об этому в понедельник, 18 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа, — рассказала представитель ведомства.
Также она призвала родителей объяснить детям, что передвигаться на электросамокате вдвоем опасно, а на пешеходном переходе нужно спешиваться и везти свои самокаты или велосипеды рядом с собой.
Похожая авария произошла 16 мая на улице Берзарина в Москве. 14-летние подростки проехали на красный сигнал светофора на электросамокате, после чего их сбил автомобиль, и несовершеннолетних с травмами доставили в больницу.