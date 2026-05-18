В Ростовской области полицейские задержали соучастника криминальной цепи

Ранее правоохранительные органы информировали о задержании двух молодых людей в возрасте 20 и 26 лет, которых подозревали в скупке платёжных карт, зарегистрированных на посторонних граждан, с целью совершения мошеннических операций. На данный момент эти лица уже отбывают наказание по ч. 5 ст. 187 УК РФ, касающейся незаконного оборота платёжных средств. В рамках продолжения следственных действий и оперативно-разыскной работы сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий с привлечением сил и средств Отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции № 1 донского Главка МВД и при содействии бойцов Росгвардии, в Зерноградском районе остановили транспортное средство. В салоне находился 28-летний мужчина, оказавшийся частью той же преступной схемы. Согласно данным следствия, фигурант принимал криптовалютные переводы от неустановленных лиц, а приобретённые у ранее задержанного 26-летнего сообщника банковские карты применял для вывода и обналичивания похищенных средств. Порядка полумиллиона рублей злоумышленник израсходовал на личные нужды. При проведении обыска в жилище подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли 57 сим-карт разных мобильных операторов, семь смартфонов и портативный компьютер. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ о незаконном обороте платёжных инструментов. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные мероприятия продолжаются: устанавливаются другие участники преступной группы и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.