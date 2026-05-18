Четыре человека погибли при стрельбе в ресторане на юге Турции

В турецком городе Мерсин произошла стрельба в одном из ресторанов. По данным Yeni Safak, неизвестный вошёл в заведение и открыл огонь по людям.

Неизвестный ворвался в ресторан и открыл огонь. Видео © X/ Open Source Intel.

В результате нападения погибли четыре человека. Ещё восемь получили ранения и были доставлены к медикам. Среди погибших оказался сотрудник ресторана. Также пострадал владелец заведения.

На месте работают правоохранители. Обстоятельства нападения выясняются, ведётся расследование.

Ранее в турецкой провинции Текирдаг произошло вооружённое столкновение, унёсшее жизни двух сотрудников правоохранительных органов. Инцидент случился в деловом центре района Чорлу, куда стражи порядка прибыли по сигналу о драке с применением оружия.

