Экс-депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному за организацию убийства

Бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* заочно приговорили к пожизненному заключению за организацию убийства и вымогательство. Его брат Ахмед Гаджиев получил 10 лет тюрьмы за вымогательство. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.
«Верховный суд Дагестана вынес заочный обвинительный приговор экс-депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву* и его брату — экс-гендиректору Махачкалинского морского порта Ахмеду Гаджиеву. Они признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений, включая организацию двойного убийства и вымогательство в особо крупном размере», — заявила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Магомед Гаджиев* признан виновным в организации убийства ректора Института теологии Максуда Садикова и вымогательстве акций ЗАО «Судоремонт». В 2011 году он организовал убийство Садикова и его племянника. Братья угрожали владельцу предприятия, чтобы завладеть его акциями, ущерб составил более 93 млн рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что Гаджиев* получил от спецслужб США 45 млн долларов за передачу секретных данных.
* — физлицо, признанное иноагентом в России.