Минскэнерго пояснило появление черного дыма над ТЭЦ в Молодечно

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Откуда взялся черный дым на мини-ТЭЦ в Молодечно и какое влияние это окажет на качество воздуха, объяснили в пресс-службе РУП «Минскэнерго».
Жители Молодечно в понедельник могли заметить кратковременное появление темного дыма в районе мини-ТЭЦ.
Как пояснили на предприятии, в настоящее время на объекте проводится реконструкция газорегуляторного пункта, поэтому теплоисточник временно работает на мазуте.
«Распространение дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями», — говорится в сообщении.
Так, появление темного дыма связано с технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не свидетельствует о неисправности или аварии, подчеркнули в «Минскэнерго».
Отмечается, что мини-ТЭЦ функционирует в штатном режиме.
Ситуация не повлияла на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города, добавили в пресс-службе. Все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов.
«Минскэнерго» принесло извинения гражданам за беспокойство и уверило в том, что экологической безопасности и соблюдению нормативных требований уделяется особое внимание.