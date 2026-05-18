СМИ: Мужчину на велосипеде убило ударом молнии в Краснодаре

Около одного из жилых комплексов на Ростовском шоссе в Краснодаре молния ударила в 45-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил портал 93.RU со ссылкой на краевое управление Министерства внутренних дел России.