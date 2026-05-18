Третий день террора: ВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС третий день подряд сталкивается с атаками ВСУ. Сегодняшний удар беспилотника пришёлся на зону хранения устаревшей техники, сообщает пресс-служба станции.

Источник: Life.ru

«Сегодня беспилотный летательный аппарат атаковал территорию, где размещена списанная техника станции», — говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших и существенных разрушений, не затрагивающих основные системы станции. ЗАЭС функционирует в нормальном режиме, все процессы под контролем, радиационный фон в пределах нормы.

Представители МАГАТЭ, присутствующие на объекте, были проинформированы о вчерашнем инциденте в транспортном цехе. Подобные действия рассматриваются как попытки нарушить стабильность, создать угрозы для сотрудников и оказать психологическое давление. Безопасность эксплуатации станции обеспечивается в полном объёме, несмотря на продолжающиеся провокации.

Напомним, 16 ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Беспилотник украинских военных упал рядом с энергоблоками, но не сдетонировал. А 17 мая ВСУ обстреляли из артиллерии транспортный цех ЗАЭС. Повреждены кровля транспортного цеха и несколько автобусов для персонала.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше