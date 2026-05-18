Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины на северо-западе Москвы

«18 мая 2026 года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении супруги. Следователями столичного СК совместно сотрудниками оперативных служб был детально и поминутно восстановлен маршрут передвижения женщины, а также осмотрены и изучены камеры видеонаблюдения по местам ее следования. Установлена квартира, где последний раз видели женщину, в ходе осмотра квартиры обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, а по подозрению в указанном преступлении задержан знакомый потерпевшей», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, допрашиваются свидетели, назначается комплекс судебных экспертиз. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.