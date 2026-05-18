Первая жертва молнии в России в 2026 году: Разряд ударил в велосипедиста на парковке

Иногда от молнии страдают не только люди, но и «железные птицы». Ранее самолёт Boeing 737 авиакомпании «Россия», летевший из Перми в Сочи, попал под удар разряда при заходе на посадку. Инцидент произошёл утром в районе сочинского аэродрома. Экипаж заметил яркую вспышку рядом с бортом во время выпуска механизации крыла. В этот момент самолёт двигался со скоростью около 330 км/ч.