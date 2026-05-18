Мужчина погиб в результате атаки ВСУ в ДНР

«На участке автодороги Волноваха — Дмитриевка в Волновахском муниципальном округе при атаке ударным БПЛА ВФУ на гражданский автомобиль погиб мужчина 1993 г. р. Ранения средней степени тяжести получил мужчина 1983 г. р. В Волновахе из-за атаки БПЛА ВФУ ранения средней степени тяжести получил мужчина 1980 г. р.», — написал Пушилин в «Максе».
По словам руководителя республики, пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, как уточнил Пушилин, в результате действий ВСУ повреждены четыре домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры и легковой автомобиль. Разрушения зафиксированы в Горловке, Волновахском и Кураховском муниципальных округах.