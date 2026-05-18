«112»: Москвич жестоко расправился с женщиной, которая ушла к нему от мужа

Москвич жестоко расправился с 38-летней женщиной, которая в феврале ушла к нему от своего мужа. Она перестала выходить на связь, после чего ее супруг обратился в полицию с заявлением о пропаже. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил Telegam-канал «112».
По имеющимся данным, тело Марии П. нашли в арендованной квартире ее любовника Алексея С. Причиной смерти стали ранения, нанесенные острым предметом. Алексей С. задержан по подозрению в совершении убийства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, говорится в публикации.
Недавно мужчина открыл стрельбу на улице в Волгоградской области. Он ранил свою бывшую жену и убил ее любовника. В результате стрельбы также пострадал прохожий.
Прошлой осенью в Ленинградской области бывший повар кафе набросился с ножом на коллегу и нанес множественные ранения. Злоумышленник был влюблен в супругу своей жертвы.