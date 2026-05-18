В Волгограде двух собак выбросили из окна 7 этажа

ЧП произошло в Тракторозаводском районе.

В Тракторозаводском районе Волгограда произошло жестокое происшествие. На улице Богомольца из окна квартиры на 7 этаже выбросили двух собак. Оба животных погибли, -об этом очевидцы сообщают в социальных сетях сегодя, 18 мая 2026 года.

Горожане пишут, что среди жертв — домашний стаффордширский терьер и дворняжка, которую хозяева совсем недавно подобрали на улице и взяли к себе. Соседи рассказали очевидцам трагедии, что незадолго до инцидента из квартиры доносились громкие крики, люди приняли их за скандал, который происходит в семье.

На место ЧП выехала полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка.

Ранее сообщалось, как полицейские спасли людей из-подо льда.