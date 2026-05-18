Защита сына экс-омбудсмена Астахова обжаловала его арест по делу о мошенничестве

В 2022 году суд в Саратове приговорил его к трём с половиной годам колонии. Было установлено, что в 2019 году он вместе с сообщником (его дело выделено в отдельное производство) обманул директора фирмы «Омега» во время встречи в московском «Апабанке». Злоумышленники пообещали бизнесмену помощь в получении кредита при условии, что половину суммы тот отдаст им. В итоге потерпевший, получив заём, лишился практически всех денег. С Астахова-младшего взыскали 74,5 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба.