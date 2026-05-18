Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гражданина Украины осудили в Ростове за фейки и оправдание терроризма

Он публиковал ложь о ВС РФ и посты о терактах в телеграм канале.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове гражданин Украины получил срок за фейки и публичное оправдание терроризма. О вынесенном приговоре сообщили в Южном окружном военном суде.

На скамье подсудимых оказался 32-летний житель Запорожской области Иван Вовк. Его признали виновным по двум статьям: публичное оправдание терроризма с использованием интернета и распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

— Суд установил, что в январе 2024 года мужчина с мобильного телефона разместил в открытом телеграм-канале ложные сведения. Они касались деятельности российских военных в Запорожской области в ходе СВО, — рассказали в суде. — В том же году от опубликовал пост, оправдывающий террористическую деятельность. Сообщение содержало сведения о теракте.

Осужденного приговорили к семи с половиной годам заключения в колонии общего режима. Также ему запретили на три года заниматься администрированием сайтов и работать с интернет-ресурсами. Приговор пока не вступил в законную силу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.