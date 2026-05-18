Гражданина Украины осудили в Ростове за фейки и оправдание терроризма

В Ростове гражданин Украины получил срок за фейки и публичное оправдание терроризма. О вынесенном приговоре сообщили в Южном окружном военном суде.
На скамье подсудимых оказался 32-летний житель Запорожской области Иван Вовк. Его признали виновным по двум статьям: публичное оправдание терроризма с использованием интернета и распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.
— Суд установил, что в январе 2024 года мужчина с мобильного телефона разместил в открытом телеграм-канале ложные сведения. Они касались деятельности российских военных в Запорожской области в ходе СВО, — рассказали в суде. — В том же году от опубликовал пост, оправдывающий террористическую деятельность. Сообщение содержало сведения о теракте.
Осужденного приговорили к семи с половиной годам заключения в колонии общего режима. Также ему запретили на три года заниматься администрированием сайтов и работать с интернет-ресурсами. Приговор пока не вступил в законную силу.
