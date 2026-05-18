В Краснодаре от удара молнии погиб ехавший на электровелосипеде мужчина

В Краснодаре на Ростовском шоссе от удара молнии погиб 45-летний мужчина, ехавший на электровелосипеде, сообщил «КП-Краснодар». Трагедия произошла возле ЖК «Лучший» в микрорайоне Петра Метальникова.
Со слов очевидцев известно, что в мужчину ударила молния, после чего он упал с электровелосипеда. Находившиеся поблизости люди быстро вызвали медиков, и машина скорой помощи прибыла быстро. Однако и этого не хватило — велосипедист скончался очень быстро.
Каждый год от молний гибнет более двух тысяч человек, около 24 тыс. получают травмы, обычно из-за остановки сердца или паралича дыхания. Шанс пострадать от молнии — 1:10 000−1:300 000. Отметим, что это первый случай гибели от молнии в Краснодаре в 2026 году.
