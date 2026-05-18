Начал с бывшей жены: мужчина устроил кровавую бойню и застрелил шестерых

«Мы работали в магазине, у нас была доставка, я готовил ее. Пришел брат Метин и вошел в магазин. Я сказал: “Здравствуйте, родственник”. Он никак не отреагировал, молчал. Брат Сабри как раз взвешивал колбасу или мясо на весах. Мы думали, он достанет телефон или что-то, но он внезапно вытащил пистолет и выстрелил в упор. Я наклонялся, он выстрелил в меня. Пуля прошла прямо мимо моего уха. Потом он выстрелил в брата Сабри, попал ему в шею. Затем он снова выстрелил в меня через прилавок. Попал мне в бедро. Он зашел внутрь и выстрелил Ахмету в голову. После этого я в ужасе выбросился наружу, предупредил друзей. Затем он скрылся», — сказал Топал.