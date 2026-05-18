Начал с бывшей жены: мужчина устроил кровавую бойню и застрелил шестерых

Мужчина, открывший стрельбу в городе Мерсин на юге Турции, убил шестерых человек, и ранил еще восьмерых. Первой жертвой стрелка, за которой последовала серия убийств, стала супруга 37-летнего подозреваемого, пишет Haberler.
Что известно о жертвах стрелка в Мерсине.
Сообщается, что Метин О. первой застрелил свою бывшую супругу 32-летнюю Арзу Озден в районе Чамлыяйла, в квартале Дарыпынары. Причины жестокого убийства не называются.
Известно, что после этого мужчина скрылся с места преступления на автомобиле и направился в ресторан в квартале Каделли Дёртлер района Тарсус. По данным СМИ, в этом заведении работали его родственники.
Там он открыл стрельбу. В результате нападения тяжелые ранения получил владелец заведения Сабри Пан, впоследствии он скончался в больнице. Сотрудник Ахмет Эрджан Джан, который, предположительно приходится братом подозреваемому, погиб на месте.
После этого Метин О. вновь сел за руль, по дороге стреляя в прохожих. В результате он застрелил Юсуфа Октая, который пас скот в квартале Кабургедиги, а после — водителя грузовика Абдуллу Коджу, который находился на заправке в Енимахалле. Позднее выяснилось, что на станции также погиб заправщик Гёкай Сефилоглу, в которого стрелял подозреваемый.
Кроме того, еще восемь человек получили ранения во время нападений подозреваемого. Сообщается, что все они доставлены на машинах скорой помощи в больницы, где им оказывают помощь.
Тела погибших доставили в морг государственной больницы Тарсуса.
Что рассказали свидетели стрельбы в Мерсине.
Работник ресторана Мехмет Хан Топал, который получил ранения и был доставлен в больницу, рассказал журналистам подробности нападения.
«Мы работали в магазине, у нас была доставка, я готовил ее. Пришел брат Метин и вошел в магазин. Я сказал: “Здравствуйте, родственник”. Он никак не отреагировал, молчал. Брат Сабри как раз взвешивал колбасу или мясо на весах. Мы думали, он достанет телефон или что-то, но он внезапно вытащил пистолет и выстрелил в упор. Я наклонялся, он выстрелил в меня. Пуля прошла прямо мимо моего уха. Потом он выстрелил в брата Сабри, попал ему в шею. Затем он снова выстрелил в меня через прилавок. Попал мне в бедро. Он зашел внутрь и выстрелил Ахмету в голову. После этого я в ужасе выбросился наружу, предупредил друзей. Затем он скрылся», — сказал Топал.
Как ведутся поиски подозреваемого.
После случившегося в регион направили несколько подразделений жандармерии, медицинские бригады. Известно, что мужчине удалось скрыться на автомобиле с номером 01 Б 9171. Для поимки подозреваемого задействовали вертолет.
Известно, что удалось найти автомобиль, на котором скрывался предполагаемый преступник. Его нашли брошенным в сельской местности района Каракутюк. Предполагается, что мужчина скрывается в лесу. Расследование инцидента продолжается, передает IHA.