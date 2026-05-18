Запорожская АЭС третий день подряд подвергается атакам ВСУ

Запорожская АЭС третий день подряд подвергается украинским обстрелам, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба станции.
«Сегодня беспилотный летательный аппарат атаковал территорию, где размещена списанная техника станции», — говорится в сообщении.
На станции сообщили, что в результате удара никто не пострадал. Обошлось без разрушений, которые могли бы повлиять на работу основных объектов станции.
«Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме Несмотря на продолжающиеся провокации, безопасность эксплуатации обеспечивается в полном объеме», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также рассказали, что представителям МАГАТЭ продемонстрировали транспортный цех Запорожской АЭС, который накануне атаковали ВСУ.