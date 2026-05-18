Запорожская АЭС третий день подряд подвергается атакам ВСУ

Украинский БПЛА нанес удар по списанной технике станции.

Источник: Аргументы и факты

Запорожская АЭС третий день подряд подвергается украинским обстрелам, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба станции.

«Сегодня беспилотный летательный аппарат атаковал территорию, где размещена списанная техника станции», — говорится в сообщении.

На станции сообщили, что в результате удара никто не пострадал. Обошлось без разрушений, которые могли бы повлиять на работу основных объектов станции.

«Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме Несмотря на продолжающиеся провокации, безопасность эксплуатации обеспечивается в полном объеме», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что представителям МАГАТЭ продемонстрировали транспортный цех Запорожской АЭС, который накануне атаковали ВСУ.

Напомним, 16 мая БПЛА ВСУ упал в непосредственной близости от энергоблоков ЗАЭС, но не сдетонировал.

