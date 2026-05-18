В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность

НАЛЬЧИК, 18 мая. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен на территории Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.
«Отбой беспилотной опасности в Кабардино-Балкарии», — написал он в своем Telegram-канале.
