В Одесской области три человека с оружием отбили мужчину у ТЦК в больнице

Группа вошла внутрь с оружием — при них находились охотничье ружьё и травматический пистолет. Под угрозой применения силы они потребовали отпустить 27-летнего мужчину, которого проверяли на пригодность к службе. После того, как сотрудники ТЦК отдали его, парня вывели из больницы и увезли на автомобиле. Сразу после этого полиция начала операцию «Перехват». Позже силовики сообщили о задержании одного из подозреваемых.