В Италии подтвердили обнаружение четырех тел погибших на Мальдивах дайверов

Напомним, пятеро итальянских дайверов погибли во время глубоководного погружения в подводную пещеру у атолла Вааву на Мальдивах. Сообщалось, что погружение проходило при неблагоприятной погоде. Порывы ветра достигали 48 километров в час. Полиция приступила к расследованию обстоятельств гибели туристов.