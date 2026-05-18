В Италии подтвердили обнаружение четырех тел погибших на Мальдивах дайверов

МИД Италии подтвердил информацию об обнаружении четырех тел итальянцев, которые погибли на Мальдивах во время дайвинга.
«МИД подтверждает обнаружение тел четырех соотечественников на Мальдивах», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Италии.
Напомним, пятеро итальянских дайверов погибли во время глубоководного погружения в подводную пещеру у атолла Вааву на Мальдивах. Сообщалось, что погружение проходило при неблагоприятной погоде. Порывы ветра достигали 48 километров в час. Полиция приступила к расследованию обстоятельств гибели туристов.
Местные власти назвали произошедшее крупнейшей трагедией с участием дайверов в истории Мальдив.