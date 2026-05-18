Под Вологдой на трассе М-8 задержали две фуры с опасным грузом

В Вологодской области задержали две фуры с опасным грузом на 400-м километре трассы М-8 Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск. Об этом сообщили в МТУ Ространснадзоре по СЗФО.
Первую машину инспекторы остановили из-за ряда нарушений. Водитель управлял большегрузом без карты тахографа, а также без отметки контролера о техническом выпуске транспорта.
Вторая фура была задержана спустя примерно сутки. Транспортное средство не было укомплектовано необходимым количеством огнетушителей. Также инспекторы установили, что водитель находился за рулем свыше 10 часов без перерыва.
По данным ведомства, в автоцистернах перевозились смеси сжиженных и сжатых углеводородов второго и третьего классов опасности. Обе фуры отправлены на стоянку и смогут продолжить движение только после устранения нарушений.
Ранее KP.RU сообщал, что на въезде в Иркутскую область задержали фуру, перевозившую 50 телят. Во время проверки выяснилось, что у водителя отсутствовали обязательные ветеринарные сопроводительные документы на животных.