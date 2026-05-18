На востоке ФРГ обрушился жилой дом

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Жилой дом обрушился в городе Герлиц (федеральная земля Саксония) на востоке ФРГ, предположительно, после взрыва бытового газа. Как пишет газета Bild, под обломками могут находиться до пяти человек.
Инцидент произошел около 17:30 (18:30 мск). Очевидцы сообщили о громком хлопке, после чего здание рухнуло. Жители близлежащих домов эвакуированы и размещены в местах временного пребывания, пока специалисты не удостоверятся в прочности их жилища.
Местные СМИ пишут, что в рухнувшем доме располагались съемные квартиры. На месте работают спасатели, пожарные, специалисты ведомства технического содействия (аналог российского МЧС). Для поиска людей, которые могут находиться под обломками, задействованы собаки.