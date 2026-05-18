При ударе БПЛА ВСУ по частному дому в Курской области погибла женщина

Боевики ВСУ нанесли очередной удар по мирным жителям России. Беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал частный дом в Курской области. В результате один человек погиб, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Сегодня вечером в селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди. В результате удара одна из женщин получила слишком тяжёлые ранения. К глубокой скорби, она скончалась. Ей было 68 лет», — написал глава региона.
Ещё два человека получили ранения. Так, известно, что 57-летняя жительница Курской области получила проникающее ранение груди, живота. Также пострадал ее супруг — у него диагностировали проникающее осколочное ранение головы. Сейчас оба они находятся под присмотром медиков в тяжёлом состоянии, их готовят к транспортировке в Курск.
