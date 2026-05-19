В Сан-Диего из-за стрельбы погиб человек

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в Исламском центре города Сан-Диего (штат Калифорния) в результате стрельбы, двое подозреваемых в нападении мертвы. Об этом сообщило местное подразделение телеканала NBC News со ссылкой на правоохранителей.