В Сан-Диего из-за стрельбы погиб человек

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в Исламском центре города Сан-Диего (штат Калифорния) в результате стрельбы, двое подозреваемых в нападении мертвы. Об этом сообщило местное подразделение телеканала NBC News со ссылкой на правоохранителей.
По его сведениям, погибшим в результате стрельбы является охранник центра.
В свою очередь телеканал Fox News заявляет, что второй подозреваемый был помещен под стражу.
Ранее полиция города сообщила о нейтрализации угрозы в Исламском центре.