В результате удара ВСУ по дому в Курской области погибла женщина

В Курской области в результате удара по частному дому погибла мирная жительница, еще двое человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, уточнив, что инцидент произошел вечером в одном из населенных пунктов Глушковского района.
По имеющимся данным, в момент атаки люди находились во дворе возле дома. Одна из женщин получила тяжелые травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Несмотря на усилия, спасти ее не удалось.
Также пострадали еще два человека — женщина и ее супруг. У них зафиксированы серьезные ранения, включая повреждения внутренних органов и головы. Оба находятся в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь, после чего планируется их транспортировка в Курск для дальнейшего лечения.
Ранее четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область. В результате атак в регионе также были повреждены жилые дома, автомобили, объект торговли и сельхозпредприятие.