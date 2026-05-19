В Сан-Диего при стрельбе погибли три человека

Двое нападавших мертвы, сообщили в полиции.

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Стрельба в Исламском центре в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) унесла жизни трех человек, двое подозреваемых в нападении мертвы. Об этом заявил на пресс-конференции глава полиции города Скотт Уол.

«К сожалению, у нас есть подтверждение, что трое взрослых погибли в Исламском центре, — сказал он. — Несколькими мгновениями спустя полицейские обнаружили автомобиль посередине улицы с предположительно стрелявшими в данном инциденте, оба были мертвы».

Уол добавил, что правоохранители «рассматривают произошедшее как преступление на почве ненависти», пока не будет доказано обратное.