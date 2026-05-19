Защита сына известного адвоката Астахова обжаловала его арест

Защита сына известного адвоката Павла Астахова Антона обжаловала решение о его аресте по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сказано в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее адвокаты просили не арестовывать его, однако получили отказ в ходатайстве об избрании более мягкой меры пресечения.
17 апреля Тверской районный суд Москвы арестовал Антона Астахова по обвинению в особо крупном мошенничестве.
