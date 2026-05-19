Защита сына известного адвоката Астахова обжаловала его арест

17 мая сообщалось, что актера Павла Ерлыкова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере: он собрал 72 миллиона рублей с семей для вывоза детей на театральный фестиваль LT China 2026 и не выполнил обязательства. По данным Telegram-канала Mash, артист является главой компании «ЛТ Фест». Организация даже сотрудничала с проектами, реализуемыми при поддержке Министерства культуры РФ.