Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьям погибших при атаках БПЛА в Самарской области выплатят 1,5 млн рублей

В Самарской области утвердили единовременные выплаты родственникам погибших в результате атак беспилотников. Соответствующие поправки появились в указе губернатора региона.

Источник: Life.ru

Речь идёт о случаях гибели граждан России в период с 22 апреля по 15 мая 2026 года. В документе такие атаки БПЛА названы террористическими актами. Семьям погибших назначили единовременную социальную выплату в размере 1 567 500 рублей.

Ранее стало известно, что в Рязани семьи погибших и пострадавшие в результате атаки беспилотника 15 мая получат компенсации от местных властей. Губернатор Павел Малков объявил, что семьи погибших получат до 1,5 миллиона рублей. Пострадавшие — от 300 до 600 тысяч, в зависимости от степени травм. За поврежденное имущество выплаты составят до 150 тысяч рублей. Деньги, предназначенные для жителей пострадавших квартир, будут направлены на неотложные нужды.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше