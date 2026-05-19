Аккаунт сбившего девочку в центре столицы самокатчика навсегда заблокировали

Аккаунт самокатчика, сбившего девятилетнюю девочку возле Московского зоопарка, навсегда заблокировали. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
— Нарушителя удалось оперативно вычислить благодаря укрупненным номерам на самокате и камерам Центра организации дорожного движения, которых всего в городе 375. Они круглосуточно фиксируют передвижение самокатчиков. Аккаунт пользователя в сервисе навсегда заблокирован, — сказано в канале ведомства в мессенджере МАКС.
Уточняется, что дело уже расследуется. В случае подтверждения вины нарушителя, помимо основных санкций, ему грозит штраф от оператора проката от 30 до 50 тысяч рублей.
15 мая глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудили после того, как неизвестный на электросамокате сбил девочку около Московского зоопарка.
О произошедшем инциденте стало известно 15 мая. Момент наезда на девочку попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как самокатчик сбивает ребенка. После этого он скрылся с места. Пострадавшую доставили в больницу.