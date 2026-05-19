Пять человек погибли в результате стрельбы в исламском центре в Сан-Диего

В Сан-Диего произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек.

Источник: Аргументы и факты

В исламском центре в Сан-Диего произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек. По данным правоохранительных органов, изначально сообщалось о трех жертвах, однако позднее число погибших увеличилось до пяти, пишет The Washington Post.

Среди погибших оказались двое молодых людей, которых считают причастными к нападению. По предварительной информации, им было около 18 и 19 лет, и они скончались от огнестрельных ранений, нанесенных им после атаки.

Следствие рассматривает произошедшее как возможное преступление на почве ненависти. Также известно об одном пострадавшем — сотруднике, занимавшемся уходом за территорией исламского центра. Расследование продолжается, власти устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в турецком городе Мерсин мужчина открыл огонь по людям в ресторане и ещё нескольких местах. Погибли 5 человек, 8 получили ранения.