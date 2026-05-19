Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту до 13 километров

На Камчатке зафиксирован мощный выброс пепла на вулкане Безымянный. Как сообщили в пресс-службе Камчатского филиала единой геофизической службы РАН, вулкан выбросил пепел на высоту около 13 км.

Источник: Life.ru

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту до 13 километров. Видео © MAX / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

«19 мая 2026 г в 06:26 (время камчатское) на вулкане Безымянный произошёл пепловый выброс на высоту около 13 000 м над уровнем моря (по видео и спутниковым данным)», — сказано в заявлении.

Безымянный — один из самых активных вулканов Камчатки. Его высота составляет 2 882 метра. Он расположен в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 40 километрах от посёлков Усть-Камчатского района. В п. Козыревск зафиксировано выпадение пепла.

Напомним, 14 мая Безымянный также выбросил раскалённую пыль на целых четыре километра вверх — выше себя почти на полтора километра. Под удар стихии попали посёлки Атласово, Лазо, Таёжный и село Долиновка Мильковского округа. Для авиации вводили «оранжевый» код опасности.

