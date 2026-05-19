Экс-главу «Мосгипротранса» Мицука арестовали по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего гендиректора акционерного общества «Мосгипротранс» Игоря Мицука. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщило издание РБК.
Источники в правоохранительных органах и транспортной отрасли уточнили, что Мицука задержали еще 11 мая. По предварительной информации, суть уголовного дела связана со строительством одного из масштабных инфраструктурных объектов в России.
Претензии проверяющих органов коснулись проведения проектных изысканий, которые были выполнены подрядчиком. Следствие считает, что реальный объем проведенных на объекте работ значительно отличается от тех завышенных показателей, которые топ-менеджер задокументировал в актах.
РБК направил запрос в «Мосгипротранс».
