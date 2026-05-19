Глава полиции Сан-Диего подтвердил гибель трёх человек при стрельбе

Три человека погибли в результате стрельбы в Исламском центре в американском городе Сан-Диего. Двое подозреваемых в нападении мертвы. Об этом заявил на пресс-конференции глава полиции города Скотт Уол.

Уол сообщил, что правоохранители подтвердили гибель трёх взрослых в здании Исламского центра. Через несколько минут после получения сообщения о стрельбе полицейские обнаружили автомобиль посередине улицы с двумя мужчинами внутри, оба были мертвы. По словам главы полиции, следствие рассматривает произошедшее как преступление на почве ненависти, пока не появится другая информация.

Мэр Сан-Диего Тодд Глория сообщил, что получает информацию о ситуации от полиции. Экстренные службы продолжают работу в районе происшествия. Угроза в Исламском центре нейтрализована, заявили правоохранители.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в районе Исламского центра в Сан-Диего. Инцидент произошёл в штате Калифорния. О выезде экстренных служб проинформировала полиция города. Известно, что в результате стрельбы погиб охранник.

