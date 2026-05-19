Трамп назвал ужасной ситуацией стрельбу в районе Исламского центра в Сан-Диего

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в районе Исламского центра в Сан-Диего. Известно, что в результате стрельбы погиб охранник. Позднее глава полиции города Скотт Уол сообщил, что число жертв нападения увеличилось до трёх. По его словам, через несколько минут после получения сообщения о стрельбе полицейские обнаружили автомобиль посередине улицы с двумя мужчинами внутри, оба были мертвы. Следствие рассматривает произошедшее как преступление на почве ненависти, пока не появится другая информация.