Украинский дрон сбили на подлёте к Москве

Ранее сообщалось, что украинские подразделения нанесли удар по Горловке в Донецкой Народной Республике. Атака пришлась на Никитовский район города. Мэр Иван Приходько заявил об уничтожении двух частных домов. Также повреждения получил многоквартирный дом в Калининском районе Горловки. Обстрел произошёл 19 мая.