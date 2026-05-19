Украинский дрон сбили на подлёте к Москве

«Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.
Ранее сообщалось, что украинские подразделения нанесли удар по Горловке в Донецкой Народной Республике. Атака пришлась на Никитовский район города. Мэр Иван Приходько заявил об уничтожении двух частных домов. Также повреждения получил многоквартирный дом в Калининском районе Горловки. Обстрел произошёл 19 мая.
