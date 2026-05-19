Силы ПВО уничтожили второй беспилотник на подлёте к Москве

Незадолго до этого на подлёте к Москве был уничтожен ещё один беспилотник, о чём также сообщал Сергей Собянин. Кроме того, в результате ударов беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали двое мирных жителей в Белгородской области РФ. В посёлке Борисовка Борисовского округа от детонации FPV-дрона пострадал мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму. Скорая помощь доставила его в городскую больницу № 2 Белгорода. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший отпущен на амбулаторное лечение.