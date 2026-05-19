Задержание врача потрясло Иркутск — маньяк прятался за белым халатом

В зале суда он пытался философствовать, говорил о себе и городе так, словно всё ещё имел право на нормальный человеческий образ. Но рядом с фактами дела такие слова звучали не глубоко, а пусто. Человек, который выбирал детей и пожилых женщин, пытался говорить языком человека, стоящего над обстоятельствами. Суд вернул его туда, где он был на самом деле, — в центр доказанной серии преступлений.