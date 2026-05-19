Задержание врача потрясло Иркутск — маньяк прятался за белым халатом

Иркутск середины 1980-х жил в тревоге, которую сначала не могли охарактеризовать точно. Дети задерживались во дворах — и взрослые чаще смотрели на часы. Подвалы, пустыри, стройки и тёмные лестничные пролёты вдруг стали местами, о которых говорили вполголоса. Родители встречали школьников у дверей, соседи присматривались к незнакомцам, милиция проверяла людей с судимостями, неблагополучных одиночек, тех, кто уже попадал в поле зрения по преступлениям против несовершеннолетних.
Город искал чудовище там, где привык искать зло: на окраинах, в подворотнях, среди людей с очевидной трещиной в биографии. Но человек, которого искали, не выглядел как чудовище.
Он жил обычной жизнью, работал, был женат, имел детей, носил очки, разговаривал спокойно и грамотно. Он окончил медицинский институт, ездил на вызовы скорой помощи, входил в чужие квартиры без подозрения и держался так, как должен держаться человек, которому доверяют чужую слабость. Его впускали туда, куда не пустили бы случайного мужчину. Перед ним не запирались, не настораживались, не звали соседей. Он приходил не как угроза, а как помощь.
Его звали Василий Кулик.
По итоговой судебной версии Василий Кулик был признан виновным в 13 убийствах. Среди погибших были шестеро детей и семь пожилых женщин. В деле проходили и выжившие потерпевшие, чьи показания позже стали важной частью доказательств. В отдельных пересказах ранних признаний встречались другие цифры, но надёжная формула для публикации остаётся такой: суд установил 13 убийств, а также ряд нападений и покушений.
Главная сила этой истории не только в числе жертв. Она в разрыве между внешним обликом и реальностью. Иркутск искал убийцу как чужого, а он оказался своим. Город всматривался в подвалы, а опасность выходила на смену, брала медицинский чемоданчик и ехала к людям, которые ждали врача.
Белый халат стал его пропуском.
В советской повседневности врач был фигурой почти неприкосновенной. Особенно врач скорой помощи. Его могли вызвать ночью. Его могли впустить в комнату, куда не пустили бы соседа. Ему могли рассказать, кто живёт один, кто болеет, кто когда возвращается с работы, какие лекарства лежат на полке и как часто приходят родственники. Его вопросы не казались странными: он спрашивал как специалист, а не как посторонний.
Василий Кулик понял силу этой роли.
Для обычного преступника чужая квартира — препятствие. Для него она могла стать рабочим пространством. Он знал, как держаться у постели пожилой женщины, как говорить с больным человеком, как не выглядеть лишним. Одиночество, возраст, болезни, режим дня, отсутствие близких — всё это в устах врача звучало как часть медицинского интереса. Но в его случае такие сведения становились картой будущего нападения.
Пожилые женщины видели перед собой не незнакомого мужчину, а представителя службы, от которой зависит жизнь. Они могли открыть дверь без страха. Могли позволить пройти в комнату. Могли повернуться спиной. Могли принять укол, дать измерить давление, ответить на вопросы, которые другой человек не имел бы права задавать.
В этом была страшная подмена. Профессия, созданная для защиты жизни, стала прикрытием для человека, который эту жизнь отнимал.
Дело Василия Кулика нельзя сводить к простой формуле о «маньяке в белом халате». Белый халат был не деталью образа. Он был механизмом доступа. Он открывал двери, гасил подозрение, снимал вопросы, позволял входить в чужую жизнь под видом помощи.
Интеллигентная семья и опасная нормальность.
Василий Кулик родился 17 января 1956 года в Иркутске. Его биография не начиналась с очевидного криминального маркера. Он происходил из образованной семьи. Его отец, Сергей Кулик, был профессором-энтомологом, преподавал в Иркутском государственном университете и писал книги. Мать в публикациях о деле связывают с педагогической средой. Дом воспринимался как интеллигентный, социально устойчивый, не похожий на среду, из которой общество обычно ожидает будущую уголовную хронику.
Эта деталь важна не для оправдания. Оправдания здесь быть не может. Она важна для понимания слепоты окружающих. Человек из такой семьи, с медицинским образованием, службой в армии, профессией, женой и детьми казался слишком нормальным, чтобы стать главным подозреваемым в убийствах детей и пожилых женщин.
Общество любит простые схемы. Если преступник страшен, хочется, чтобы он был страшен с самого начала. Чтобы лицо выдавало, соседи заранее тревожились, прошлое предупреждало, а биография сама вела к развязке. Но дело Василия Кулика устроено иначе. В нём нет удобной дистанции. Он не пришёл из другого мира. Он вырос внутри того же города, прошёл через те же советские институты, пользовался теми же правилами доверия и уважения к профессии.
О ранних годах Василия Кулика в разных пересказах встречаются тревожные детали: болезненность, замкнутость, ночные расстройства, лунатизм, жестокость к животным, странное хвастовство. Но такие сведения нельзя превращать в готовую формулу. Задним числом прошлое любого преступника легко разложить на знаки. В реальности многие из них выглядят разрозненными, спорными или понятными только после того, как случилось непоправимое.
Василий Кулик не был человеком, выброшенным из общества. Он занимался спортом, добивался успехов в боксе, служил в армии, поступил в Иркутский медицинский институт. С 1976 по 1982 год учился на лечебном факультете.
В пересказах дела отдельно отмечается почти зловещая деталь: будущий убийца вёл врачебный кружок в детском клубе.
Потом он женился. Его жена была юристом. В 1982 году в семье появились дети.
Снаружи это выглядело как обычный путь советского молодого специалиста: армия, институт, профессия, семья. И именно эта обычность стала частью его защиты.
Травма, которую он превратил в объяснение.
В 1980 году с Василием Куликом произошёл эпизод, который затем часто упоминался в материалах о деле. По его словам, на него напали подростки, избили, ударили по голове и ограбили. После больницы в источниках упоминаются диагнозы, связанные с последствиями черепно-мозговой травмы: травматическая энцефалопатия, церебральный арахноидит, астеническое состояние.
Уже после задержания Василий Кулик связывал с этим событием появление преступных сексуальных фантазий. В публикациях приводятся его слова о том, что «последние лет 5—6» его регулярно посещали мысли сексуального характера, связанные сначала с девочками, потом с мальчиками и пожилыми женщинами.
Эти слова звучат как попытка обозначить начало внутреннего распада. Но их нельзя читать как объяснение серии. Это были слова самого Василия Кулика, сказанные после задержания. Он мог описывать реальное переживание, мог рационализировать собственные преступления, мог строить для следствия образ человека, который «сломался» после травмы. Но ни удар по голове, ни унижение, ни возможные психические последствия не объясняют годы выбора жертв, расчётливость, обман, использование профессии и последующую попытку уйти от ответственности.
До убийств были нападения. Они стали тёмной предысторией серии. Ещё в 1980 году, по данным справочных материалов, Василий Кулик пытался сблизиться с ученицей младших классов: дарил подарки, писал письма, искал контакт. В 1982 году, когда жена была в роддоме, он впервые напал на ребёнка. Тогда жертва осталась жива.
Часть потерпевших не сразу говорила о случившемся. Дети боялись. Взрослые могли испытывать стыд. Родители опасались огласки. Советское общество плохо умело говорить о сексуальном насилии. Такие преступления часто оказывались запертыми внутри семьи, школы, двора, молчаливого ужаса, который предпочитали не выносить наружу.
В этом молчании Василий Кулик получил пространство. Он видел, что не всякое нападение приводит к полноценному расследованию. Не всякая жалоба становится делом. Не всякий страх превращается в заявление. Каждый такой провал укреплял его уверенность.
Преступник не появляется сразу в окончательном виде. Иногда он движется по ступеням, проверяя, где сопротивление общества слабее. Василий Кулик увидел эти слабые места слишком рано.
Хороший врач и плохой человек.
В деле Василия Кулика особенно тяжело звучит ещё одна деталь: он не был профессионально бесполезным человеком. Напротив, в публикациях о нём отмечается, что на работе он мог действовать уверенно, быстро принимать решения, помогать пациентам. В одном из пересказов говорится, что его не раз отмечали за спасённых людей, а однажды он профессионально принял роды.
Такой контраст делает историю невыносимее.
Было бы проще, если бы он был плох во всём: плохой студент, плохой врач, плохой муж, человек с очевидным распадом на поверхности. Но реальность страшнее. Василий Кулик мог быть полезен одним людям и смертельно опасен для других. Он мог спасать пациента на вызове, а затем использовать тот же медицинский статус, чтобы выбрать новую жертву. Он знал, как поддерживать жизнь, и знал, как её отнять.
Именно поэтому вокруг него так долго держалась зона доверия. Профессия не была пустой декорацией. Она подтверждалась реальными навыками. Люди видели в нём не актёра, играющего врача, а медицинского работника, который действительно умел лечить.
Но профессиональная пригодность не равна нравственной безопасности.
Василий Кулик стал страшным примером того, как социальная польза и преступная сущность могут существовать в одном человеке, не отменяя друг друга. Одних он мог лечить. Других — выбирать как жертв. В этом не было раздвоения в красивом литературном смысле. Это была холодная двойная жизнь.
Первые жертвы и городская слепота.
Когда в Иркутске начались убийства детей, город ощутил опасность быстрее, чем смог её понять. Пропажа ребёнка всегда разрывает привычный порядок. Взрослые ещё утром отпускают его в школу или во двор, а вечером уже не знают, где искать. Каждая минута становится угрозой. Каждый подъезд, каждый подвал, каждый незнакомец у дороги превращается в часть страшной карты.
Василий Кулик умел подойти так, чтобы первые секунды не выглядели как нападение. Он не обязательно начинал с грубой силы. Гораздо опаснее была его способность обходить сопротивление через доверие. Он мог предложить игру, пообещать показать что-то интересное, дать предмет для катания с горки, позвать в место, которое ребёнку казалось приключением, а не ловушкой.
Ребёнок видит взрослого иначе, чем взрослый. Особенно в советском городе, где двор, школа, остановка, магазин, лестница и соседний дом были частью общей среды. Дети разговаривали с незнакомыми старшими, могли выполнить просьбу взрослого, могли пойти за человеком, который говорил спокойно и не выглядел опасным. Мужчина в очках, с портфелем, без явной агрессии не обязательно включал тревогу.
Василий Кулик пользовался этим.
Он выбирал момент, когда ребёнок оставался один. Не оставлял времени на долгие сомнения. Уводил из открытого пространства туда, где крик могли не услышать. В одном из эпизодов он пообещал мальчику дать покататься с горки на портфеле-дипломате. Эта деталь страшна именно своей бытовой простотой: ребёнку предложили игру, а взрослый уже видел в ней способ увести его.
И пока город пытался понять, кто скрывается за преступлениями, этот человек продолжал жить рядом с теми, кто его боялся.
С пожилыми женщинами схема была иной, но смысл оставался тем же. Он выбирал не просто возраст. Он выбирал одиночество, слабость, доверчивость, отсутствие немедленной защиты. Одних он уводил словом. К другим приходил как врач. В обоих случаях удар приходился по тем, кто меньше всего мог сопротивляться.
Кировоградский след.
Серия Василия Кулика не ограничивалась только Иркутском. В материалах о деле указывается, что одна из детских жертв была в Кировограде, куда Василий Кулик приезжал летом 1985 года во время отпуска.
Эта деталь расширяет масштаб истории. Врач-убийца не был привязан только к привычным улицам Иркутска, своим вызовам, своим пациенткам и знакомым дворам. Его опасность двигалась вместе с ним. Там, где он оказывался, могла появиться новая жертва.
Для материала этот эпизод важен не столько географией, сколько смыслом. Василий Кулик не был человеком, который «срывался» только в одном знакомом городе, только в определённой бытовой обстановке. Его преступное поведение уже стало частью его самого. Он мог уехать из Иркутска, но не мог уехать от собственной охоты.
При этом именно Иркутск остался главным местом дела. Здесь он родился, учился, работал, выбирал пожилых пациенток, уводил детей, был задержан, осуждён и расстрелян. Кировоградский эпизод — тёмная выносная точка серии, показывающая, что опасность не знала границ города.
Смерти, которые выглядели слишком тихими.
Убийства детей заставляют город кричать. Смерти пожилых женщин могут раствориться в быту.
Именно это стало одной из самых мрачных особенностей дела Василия Кулика. Если ребёнок исчезает, тревога поднимается быстро. Если пожилая женщина умирает дома, особенно после жалоб на здоровье, особенно после визита врача, особенно если у неё действительно были болезни, подозрение возникает не сразу. Возраст словно заранее готовит окружающих к смерти. Бумага может принять её без лишних вопросов. Родственники могут решить, что случилось несчастье. Следователь может пойти по самому простому пути.
Для Василия Кулика это была удобная тишина.
В материалах о деле есть эпизод, когда смерть пожилой женщины сначала не была распознана как убийство. Её приняли за естественную. Позднее, уже после задержания Василия Кулика, к этим обстоятельствам пришлось возвращаться. Такая деталь показывает не просто жестокость преступника, а опасность шаблона. Пожилая женщина болела — значит, умерла от болезни. Врач приходил — значит, пытался помочь. Внешне всё могло сложиться в понятную картину, где преступлению не оставалось места.
Но именно там оно и было.
Василий Кулик мог прятать смерть за медицинской привычностью. Он знал, как выглядит больной человек. Знал, какие объяснения звучат правдоподобно. Знал, что пожилые люди часто живут одни и что тревогу по ним поднимают не сразу. Эта часть дела особенно тяжела: убийство не просто совершалось в квартире. Оно могло быть замаскировано под естественный финал старости.
После задержания и дополнительных проверок пришлось возвращаться к телам погибших. В публикациях о деле говорится, что после эксгумаций у пожилых жертв выявлялись признаки насильственной смерти. То, что раньше выглядело как возраст, болезнь и несчастье, начинало говорить другим языком — языком следов, которые нельзя было объяснить естественной смертью.
Так в одном городе существовали две линии страха. Одна была громкой — пропавшие дети, подвалы, ориентировки, паника. Другая почти бесшумной — пожилые женщины, квартиры, медицинские визиты, документы, в которых смерть могла выглядеть объяснимой.
«Полевой дневник» доктора смерти.
В деле Василия Кулика есть деталь, которая хорошо объясняет его расчётливость. По публикациям, он заносил сведения о потенциальных жертвах в записную книжку, которую называл «Полевой дневник».
Само название режет слух. В нём нет раскаяния, страха или срыва. Есть холодный взгляд наблюдателя, который будто ведёт записи с места работы. Только его «полем» становились чужие квартиры, подъезды, дворы, маршруты детей и одинокие старики.
Эта деталь разрушает любую попытку представить Василия Кулика исключительно человеком импульса. Он не только нападал. Он присматривался, запоминал, систематизировал. Профессия врача давала ему информацию, а записная книжка превращала её в инструмент.
Врачебный вызов мог закончиться для пациентки обычным осмотром. Но для Василия Кулика он мог стать разведкой. Кто открыл дверь. Есть ли в квартире родственники. Как женщина передвигается. Насколько она доверчива. Когда дома пусто. Все эти сведения в нормальной медицине нужны для помощи. В его руках они становились подготовкой к преступлению.
История с «Полевым дневником» показывает: Василий Кулик был не просто человеком, который пользовался случайностью. Он умел превращать повседневные наблюдения в карту уязвимости.
Следствие шло рядом и проходило мимо.
Дело Василия Кулика — это не только история преступника. Это история следственных ошибок, которые позволили ему оставаться на свободе дольше, чем он должен был.
В материалах последующих проверок звучали короткие, сухие формулировки, от которых холоднее, чем от любой публицистической ярости: «вещественные доказательства не изъяты», «осмотр места происшествия произведён поверхностно», «изъятая одежда была утеряна».
Эти слова выглядят канцелярски, но за ними стоят жизни.
Ошибка на месте преступления — это не плохо заполненный документ. Это шанс, подаренный убийце. Неизъятое доказательство уже нельзя исследовать. Утерянная одежда не даст следов. Поверхностный осмотр нельзя повторить в тех же обстоятельствах, с той же обстановкой, с теми же микроследами. Если первые часы упущены, потом следствию приходится работать не с реальностью, а с её обломками.
Проблема была и в версиях. Василия Кулика долго искали там, где система привыкла искать. Проверяли людей с судимостями, неблагополучных, подозрительных, тех, кто уже попадал в поле зрения. Это не было нелогичным. Но логика оказалась узкой. Она оставляла за кадром человека, который выглядел социально приемлемым.
Врач из интеллигентной семьи слишком плохо подходил на роль серийного убийцы в глазах окружающих. Именно поэтому его образ работал как броня. Не абсолютная, но достаточная, чтобы выиграть время.
В этом деле роковой была не одна ошибка. Их было несколько, и они усиливали друг друга. Потерпевшие не всегда заявляли. Заявления не всегда получали нужный ход. Смерти пожилых женщин не всегда вызывали подозрение. Следы не всегда закреплялись. Подозрения не всегда направлялись туда, где был реальный преступник. Так возник коридор, по которому Василий Кулик двигался дальше.
Невиновный, который едва не стал удобным виновным.
Одна из самых жёстких линий дела — ошибочное подозрение в отношении другого человека. После убийства одной из малолетних жертв под подозрение попал сосед. Он казался удобной фигурой: ранее судимый, одинокий, социально неблагополучный. Именно таких людей система привыкла проверять первыми.
Но удобный подозреваемый не означает виновный.
В публикациях о деле описывается, что на этого человека давили, добиваясь признания. Угроза была предельной: в таком деле ошибочный приговор мог привести к расстрелу. Его спасло не то, что следствие сразу увидело ошибку. Его спасло то, что настоящего убийцу наконец задержали.
Эта линия важна для материала не меньше, чем история самого Василия Кулика. Она показывает, как опасна шаблонность мышления. Пока милиция и следствие смотрели на человека, который «подходил» по социальному образу, настоящий преступник оставался рядом. Врач, семьянин, человек с интеллигентной биографией не помещался в готовую рамку. Поэтому в рамку едва не поставили другого.
Так Василий Кулик разрушал не только жизни жертв. Он создавал риск новых жертв уже внутри правосудия — тех, кого могли обвинить вместо него.
Фоторобот без лица.
Когда серия стала очевидной, в городе появились описания подозреваемого. Мужчина выше среднего роста, очки, тёмное пальто, дипломатический портфель. Внешне это звучало как набор примет. Практически — как почти беспомощная формула.
В советском Иркутске мужчина в пальто и с портфелем не был исключением. Таких видели в поликлиниках, институтах, на остановках, у магазинов, в учреждениях, в троллейбусах. Очки не делали его особенным. Портфель не делал его опасным. Пальто не выделяло из толпы.
Следствие получило силуэт, но не получило лица.
Это важная деталь для понимания дела. Василий Кулик не прятался под редкой внешностью. Он растворялся в типичности. Его можно было увидеть и не запомнить. Можно было пройти мимо и через минуту уже не суметь описать. Он не выглядел как человек, которого надо немедленно остановить.
Его маска была не театральной, а бытовой. Она состояла из нормальных вещей: очки, портфель, врачебный статус, семья, образование, спокойная речь. Всё это по отдельности не значило ничего страшного. Вместе — создавало оболочку, за которой следствие и город слишком долго не видели убийцу.
Советский город был полон людей, похожих на описание. И в этом было его преимущество. Фоторобот должен сужать круг поиска, но здесь он почти растворялся в повседневности. Преступник оказался не слишком необычным, а слишком узнаваемым как типаж. Он выглядел не как исключение, а как часть городской нормы.
Заявления, которые не стали тревогой.
Один из самых тяжёлых слоёв дела связан с тем, что отдельные сигналы появлялись раньше задержания. В публикациях о Василии Кулике упоминается заявление женщины, которая сообщала о нападении со стороны врача. Материал, как затем писали, долго не получил должного движения.
Эта история важна не как отдельный упрёк одному человеку. Она показывает, как статус мог гасить подозрение. Если бы женщина сказала, что на неё напал неизвестный мужчина в подворотне, реакция могла быть одной. Если она говорила о враче, включалась другая оптика. Врач — профессия доверия. Врач — уважаемый человек. Врач — представитель системы. Врач не должен быть таким.
Но в уголовном деле слово «не должен» ничего не значит.
Человек может быть врачом и преступником. Может быть отцом и убийцей. Может быть интеллигентным и жестоким. Может говорить грамотно и выбирать беззащитных жертв. Может жить в семье и вести двойную жизнь. Самая опасная ошибка — считать социальную роль доказательством морального качества.
Василий Кулик существовал именно в этой ошибке.
Его профессия не только давала доступ к квартирам. Она меняла отношение к информации о нём. Там, где другого проверили бы жёстче, его могли объяснять мягче. Там, где другой сразу стал бы подозрительным, он оставался «врачом». И пока это слово работало, новые люди оказывались в опасности.
Шапка на снегу.
17 января 1986 года Василию Кулику исполнилось 30 лет. В этот день он был задержан.
Сцена задержания стала почти символом всего дела. В ней нет сложной оперативной комбинации, но есть человеческое внимание, которого раньше так часто не хватало. Василий Кулик встретил мальчика и повёл его к недостроенному деревянному зданию в центре Иркутска. За ними наблюдали женщины, работавшие в столовой. Одна мелочь показалась неправильной: у ребёнка упала шапка, но взрослый не остановился.
В зимнем городе это не мелочь. Нормальный взрослый поднял бы шапку, окликнул ребёнка, поправил одежду, хотя бы замедлил шаг. Этот мужчина повёл себя иначе. Он ускорился.
Иногда преступника выдаёт не крупный след, а маленький сбой в нормальности. Шапка на снегу стала именно таким сбоем.
Женщины пошли следом. У недостроенного здания подозрение превратилось в тревогу. Василий Кулик оказался рядом с ребёнком в обстоятельствах, которые уже невозможно было принять за случайность. Он попытался спрятаться за привычной ролью. Сначала говорил, что ребёнку стало плохо и он оказывает помощь. Потом, уже во время задержания, произнёс фразу, в которой была вся его прежняя защита: «Отпусти меня, я врач, у меня отец профессор!».
Это была последняя попытка использовать тот же ключ, который раньше открывал ему чужие двери.
Но на этот раз слово не сработало. Свидетели подняли крик. Василий Кулик бросился бежать. Его преследовал Николай Модонов, случайный прохожий, который потом на годы останется почти человеком без публичного имени в этой истории. По его воспоминаниям, Василий Кулик был в хорошей физической форме, успел выскочить через окно, пробраться через сугробы и перелезть через высокий забор.
В погоне помог Илья Хонгодоров. Василия Кулика скрутили и передали милиции.
Самое страшное, что даже после этого всё едва не сорвалось. Уже в здании автовокзала задержанного, по воспоминаниям Модонова, фактически отпустили из комнаты милиции. Через несколько минут Модонов увидел его в туалете. Василий Кулик сказал, что с ним уже «разобрались». Тогда Модонов снова схватил его и вернул милиционерам.
Так закончилась серия, которую город боялся почти физически. Не потому, что система наконец вычислила врача. Не потому, что фоторобот вывел оперативников к его дому. Не потому, что все ранние ошибки были исправлены заранее. Его остановили люди, которые увидели неправильное движение и не отвернулись.
Первое признание стало опасной победой.
После задержания Василий Кулик начал говорить. Он признавался, указывал места, рассказывал об эпизодах, называл обстоятельства нападений. На первый взгляд, дело было раскрыто. Убийца пойман. Он даёт показания. Можно собирать приговор.
Но в больших уголовных делах признание иногда обманывает следствие сильнее, чем молчание.
Признательные показания не заменяют доказательства. Особенно если речь идёт о человеке, который умеет манипулировать, менять версии, подстраиваться под известные факты, а затем отказываться от собственных слов. Если следователь слишком рано поверил, что главное уже сделано, он может не закрепить детали. Не провести проверку достаточно точно. Не сопоставить каждый эпизод с независимыми доказательствами. Не извлечь из признания то, что может знать только настоящий преступник.
В деле Василия Кулика именно это стало угрозой. Первоначальные ошибки не исчезли после задержания. Более того, признание могло создать иллюзию, что теперь они не так важны. Но суду нужны не эмоции и не общая уверенность. Суду нужна доказанная картина.
Василий Кулик понял это.
Когда дело дошло до суда, он отказался от признаний. Он заявил, что его заставили оговорить себя. В его версии появились некие преступники, известные как «банда Чибиса». Якобы именно они совершали преступления, а его вынудили взять вину на себя, угрожая семье.
В более подробных пересказах эта версия обрастала фантастическими подробностями. Фигурировали немецкие автоматы времён Великой Отечественной войны, тайник, ограбление инкассаторов, шантаж и даже убийство вымышленных сообщников. Чем дальше он рассказывал, тем больше его версия напоминала не защиту, а болезненно изобретённый сюжет.
Но это была не просто ложь. Это была попытка ударить в слабые места дела.
Если доказательства собраны плохо, легенда может зацепиться. Если первые осмотры были поверхностными, защита может спрашивать, откуда уверенность. Если вещественные доказательства потеряны, остаётся меньше опор. Если признание стало главным столбом обвинения, отказ от него способен расшатать всю конструкцию.
Так Василий Кулик едва не превратил собственные признания в оружие против следствия.
«Банда Чибиса» как последняя маска.
Версия о «банде Чибиса» выглядела как попытка исчезнуть за чужой тенью. Василий Кулик больше не хотел быть врачом-убийцей. Он хотел стать человеком, которого заставили говорить. Не охотником, а пленником. Не преступником, а жертвой давления. Не тем, кто выбирал детей и пожилых женщин, а тем, кого якобы сделали удобным виновным.
Эта маска отличалась от белого халата, но смысл был тем же. Снова уйти от себя. Снова заставить окружающих смотреть не туда.
Для семей погибших такая версия была издевательством. Для суда — процессуальной проблемой. Для следствия — испытанием. Нужно было доказать не только то, что Василий Кулик признавался. Нужно было доказать, что он говорил о своих преступлениях, а не повторял чужую информацию; что он знал детали не из слухов и не от выдуманной банды; что его действия, возможности, признаки и показания потерпевших сходятся в одну систему.
Дело отправили на доследование. Это был критический момент. Серийный убийца уже находился в руках государства, но юридически его вина должна была быть собрана заново, аккуратно и жёстко.
С этого начинается вторая часть истории — менее известная для широкой публики, но не менее важная. Поймать Василия Кулика оказалось мало. Его нужно было удержать фактами.
Следователь, которому досталось разбитое дело.
На этапе доследования ключевую роль сыграл следователь Николай Китаев. Ему пришлось работать не с чистым листом, а с делом, в котором уже были признания, ошибки, утраченные возможности, общественное давление и обвиняемый, пытавшийся развернуть ситуацию в свою пользу.
Такая работа не похожа на кинематографическое разоблачение. Это долгая, тяжёлая, часто грязная по содержанию процедура. Нужно возвращаться к местам преступлений. Сверять показания. Искать потерпевших, которые раньше молчали. Проверять, что Василий Кулик мог видеть, знать, помнить. Разбирать его заявления о плохом зрении, о чужой банде, о давлении. Снова и снова отделять то, что подтверждается, от того, что существует только в его словах.
Следователь по такому делу не может позволить себе простую ненависть. Ненависть понятна, но бесполезна. Напротив него сидит человек, обвиняемый в преступлениях против детей и пожилых женщин. С ним надо говорить. Его надо слушать. Его надо возвращать к деталям. Надо выдерживать паузы, ложь, манипуляции, попытки вызвать жалость, раздражение или отвращение. Надо не сорваться и не заменить доказательство эмоцией.
В воспоминаниях о деле есть бытовые детали допросов: долгие разговоры, попытки установить контакт, кофе, вафли, сигареты, почти будничная обстановка, в которой обсуждались чудовищные вещи. Эти детали не делают Василия Кулика человечнее в моральном смысле. Они показывают другое: правосудие иногда вынуждено сидеть за одним столом с человеком, от которого хочется отвернуться, потому что только так можно добиться доказанной правды.
Николаю Китаеву нужно было лишить Василия Кулика последней защиты — возможности сказать, что дело держится на ошибках и вынужденных признаниях.
Голоса тех, кто выжил.
Важнейшую роль сыграли выжившие потерпевшие. Это один из самых болезненных пластов дела. О нём нельзя писать ради шока. Здесь важна не детализация преступлений, а то, как люди, пережившие нападение, помогли разрушить ложную версию Василия Кулика.
Некоторые потерпевшие раньше не говорили о случившемся открыто. Страх, стыд, травма, возраст, давление среды — всё это могло закрывать рот сильнее любой угрозы. Но когда дело дошло до доследования, их показания стали важны. Они могли помнить не только лицо. Лицо в ситуации нападения стирается, особенно если человек переживает ужас. Но голос, манера речи, дефект произношения, походка, движение рук, ощущение от присутствия — всё это иногда остаётся точнее фотографии.
В материалах о деле отмечалось, что Василия Кулика опознавали по особенностям речи и походки. Это имело особое значение, потому что он пытался спорить с отдельными обстоятельствами, ссылался на зрение, выдвигал версию о чужой банде, пытался разорвать связь между собой и эпизодами.
Показания выживших потерпевших эту связь возвращали.
Они показывали, что речь идёт не о случайном наборе преступлений и не о чужой легенде, а об одном человеке, который повторял способы поведения, выбирал похожие ситуации и пользовался теми же слабостями жертв. Их голоса стали ответом на его попытку исчезнуть за «бандой Чибиса».
В этом есть тяжёлая справедливость. Те, чьи заявления когда-то могли не услышать достаточно громко, позднее помогли делу устоять.
Луна, страх и реальная доказательная работа.
Вокруг дела Василия Кулика закрепилась деталь о фазах Луны. В популярных пересказах часто пишут, что преступления совпадали с полнолунием или новолунием, а следствие якобы учитывало его эмоциональную уязвимость при выборе момента для допроса. Эта линия эффектна, но её легко испортить мистикой.
В серьёзном тексте она должна звучать иначе.
Не Луна сделала Василия Кулика убийцей. Не календарь выбирал жертв. Не фазы небесного тела открывали двери пожилых женщин и уводили детей в опасные места. Всё это делал конкретный человек. Он выбирал, обманывал, пользовался доверием, нападал, а затем пытался уйти от ответственности.
История с фазами Луны важна скорее как деталь эпохи и отчаянной следственной тактики. В 1980-е годы интерес к биоритмам, психологическим циклам, необычным способам воздействия на обвиняемого существовал в другой культурной атмосфере. Следствие искало момент, когда Василий Кулик снова заговорит. Но юридическая сила дела держалась не на мистике, а на доказательствах: показаниях, проверках, опознаниях, экспертизах, совпадениях деталей и разрушении его ложной версии.
В этом деле достаточно настоящей темноты. Её не нужно усиливать лунным светом.
Суд, в котором он попытался стать жертвой.
К суду Василий Кулик пришёл уже не тем человеком, который после задержания подробно признавался. Он пытался изменить роль. Он больше не хотел быть центральной фигурой преступлений. Он хотел выглядеть пешкой, запуганным участником, человеком, которого заставили взять на себя чужую вину.
Такой поворот был предсказуем. Перед ним стояла высшая мера наказания. Смертный приговор становился реальной перспективой, и Василий Кулик пытался сохранить жизнь. Серийные убийцы часто оказываются особенно чувствительны к собственной смерти. Они легко отнимают жизнь у слабых, но отчаянно цепляются за свою.
Суду нужно было пройти между двумя опасностями. Первая — эмоциональная очевидность. Все понимали масштаб ужаса, но суд не может опираться только на общественное чувство. Вторая — процессуальные трещины. Если обвиняемый использует ошибки, нужно отвечать не гневом, а доказательствами.
Василий Кулик выдвигал версию о «банде Чибиса», отказывался от прежних слов, пытался спорить с отдельными обстоятельствами. Но восстановленная доказательная база оказалась сильнее. Показания выживших потерпевших, проверки, экспертизы, совпадения, детали, которые не объяснялись случайностью, снова складывали его фигуру в центре дела.
В зале суда он пытался философствовать, говорил о себе и городе так, словно всё ещё имел право на нормальный человеческий образ. Но рядом с фактами дела такие слова звучали не глубоко, а пусто. Человек, который выбирал детей и пожилых женщин, пытался говорить языком человека, стоящего над обстоятельствами. Суд вернул его туда, где он был на самом деле, — в центр доказанной серии преступлений.
11 августа 1988 года Василий Кулик был приговорён к высшей мере наказания. 26 июня 1989 года приговор привели в исполнение в Иркутском СИЗО.
Юридически история закончилась. По-человечески — нет.
Последние слова перед пустотой.
Незадолго до исполнения приговора у Василия Кулика взяли интервью. В нём он пытался говорить спокойно, почти отстранённо. На вопрос, боится ли смерти, ответил: «Что-то я над этим не думал».
Эта фраза звучит не как мужество. Скорее как последняя попытка сохранить маску. Человек, годами лишавший жизни тех, кто не мог защититься, перед собственной смертью не хотел выглядеть испуганным. Но равнодушие к смерти в его словах не отменяло очевидного: он держался за жизнь до конца.
В заключении он писал письма и стихи. В публикациях упоминается, что это были стихи о любви к женщинам и детям. Эта деталь особенно страшна, потому что показывает не раскаяние, а болезненную попытку оставить после себя нечто человеческое, почти лирическое. Но рядом с делом Василия Кулика такая лирика не смягчает образ. Она делает его ещё холоднее.
Серийные убийцы часто очень ценят собственную жизнь. Василий Кулик не был исключением. Он убивал тех, кто не мог сопротивляться, а когда суд пришёл за ним, пытался спрятаться то за банду, то за психологию, то за слова, то за отстранённую позу человека, который якобы не думает о смерти.
Почему его не остановили раньше.
Главный вопрос дела Василия Кулика не в том, был ли он опасен. Это очевидно. Главный вопрос — почему его так долго не видели.
Василий Кулик не соответствовал удобному образу преступника. Система привычнее смотрела на людей с судимостями, асоциальных, психически неблагополучных, тех, кто уже вызывал подозрение. Врач, семьянин, человек из интеллигентной среды оказывался за пределами первого круга ожиданий.
Его жертвы принадлежали к тем группам, чьи сигналы легче пропустить. Дети не всегда могли рассказать о пережитом. Пожилые женщины могли умереть так, что смерть казалась естественной. Потерпевшие от сексуальных нападений могли молчать из-за стыда и страха. Каждая такая тишина работала на преступника.
Его профессия давала объяснение присутствию. Чужая квартира, больная женщина, медицинская сумка, разговор о давлении, укол — всё это выглядело не как подготовка преступления, а как обычная работа врача.
Следствие допускало ошибки. Не всегда связывало эпизоды, не всегда сохраняло доказательства, не всегда достаточно серьёзно относилось к ранним сигналам. Эти ошибки не создавали Василия Кулика, но позволяли ему продолжать.
И наконец, он сам умел пользоваться доверием. С детьми — любопытством и привычкой слушаться взрослого. С пожилыми женщинами — верой во врача. С системой — уважением к статусу. С судом — попыткой спрятаться за выдуманную банду.
Так сложилась история, где преступник был страшен не вопреки своей нормальности, а благодаря ей.
Человек изнутри.
Василий Кулик не был пришельцем из криминального подполья. Он не появился в Иркутске извне. Он вырос в этом городе, учился, служил, получил медицинское образование, работал, ездил на вызовы, ходил по тем же улицам, что и его будущие жертвы. Он был частью среды, которую разрушал.
Именно поэтому его история так неприятно действует на читателя. Её нельзя отодвинуть от себя удобной фразой: это был чужой мир. Нет. Это был обычный город. Обычная система доверия. Обычные двери, которые открывали врачу. Обычные дети, которые могли пойти за взрослым. Обычные пожилые женщины, которые не ожидали опасности от человека с медицинским чемоданчиком.
Василий Кулик пользовался не только слабостью конкретных людей. Он пользовался правилами нормальной жизни. В нормальной жизни врач не опасен. В нормальной жизни взрослый не должен заманивать ребёнка. В нормальной жизни образованный семьянин не должен быть серийным убийцей. Но преступление как раз и возникает там, где кто-то превращает норму в ловушку.
После таких дел меняется не только отношение к одному человеку. Меняется сама ткань доверия. Дверь, звонок, подъезд, подвал, школьная дорога, медицинская сумка, спокойный голос незнакомца — всё это начинает звучать иначе. То, что должно было успокаивать, начинает тревожить.
В этом и есть тихая катастрофа дела Василия Кулика.
Приговор не отменил вопросов.
После смертного приговора и его исполнения государство поставило точку. Но дело Василия Кулика оставило вопросы, которые выходят за пределы одного уголовного процесса.
Почему заявление против врача не стало немедленной тревогой. Почему смерть пожилой женщины могли принять за естественную. Почему вещественные доказательства не изымались или терялись. Почему признательные показания сначала едва не заменили полноценную доказательную работу. Почему социальный статус преступника так долго мешал увидеть его реальную опасность.
Эти вопросы важны не для того, чтобы задним числом обвинять всех вокруг одинаково. История сложнее. В 1980-е годы не было современных баз данных, камер, цифровых следов, быстрой коммуникации между службами. Но отсутствие технологий не объясняет всего. Были и профессиональные провалы. Были шаблоны мышления. Было молчание вокруг сексуального насилия. Была вера в образ врача.
По-настоящему сильная криминальная история не должна утешать читателя мыслью, что зло всегда сразу видно. Дело Василия Кулика говорит обратное. Иногда зло выглядит прилично. Иногда оно говорит правильными словами. Иногда оно приходит не с угрозой, а с предложением помощи.
Финал без облегчения.
26 июня 1989 года Василий Кулик был расстрелян в Иркутске. Формально дело закончилось. Убийца был установлен, приговор вынесен, наказание исполнено. Но такие истории не закрываются вместе с последним документом.
Остаются семьи, которым уже нечего вернуть. Остаются дети, которые выжили, но не могли выйти из пережитого без следа. Остаются пожилые женщины, чьи смерти сначала могли показаться обычными. Остаются следователи, которым пришлось разбирать не только преступления, но и ошибки своих коллег. Остаётся город, который слишком поздно понял, что убийца был не в мифическом подполье, а рядом.
Василий Кулик был не просто врачом, который оказался преступником. Он был преступником, которому статус врача помогал быть невидимым. Его уважали не за поступки, а за роль. Ему доверяли не потому, что знали его, а потому, что знали профессию. Ему открывали двери не как Василию Кулику, а как человеку, от которого ждали помощи.
Он превратил это доверие в оружие.
Иркутск искал чудовище в подвалах, на стройках, в тёмных дворах и среди людей с очевидным криминальным прошлым. А чудовище ходило по тем же улицам, садилось в машину скорой помощи, приезжало на вызовы, входило в квартиры и в нужный момент произносило два слова, которые должны были спасать.
«Я врач».
В его устах это было не оправдание. Это было частью преступления.
