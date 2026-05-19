Бывший руководитель порта в Махачкале осужден за рейдерство: сколько получил экс-гендиректор

В марте 2024 года ФСБ показала хоромы очередных бриллиантовых чиновников — директора департамента МЭР Игоря Храновского (уже бывшего) и ставропольского бизнесмена с богатым чиновничьим бэкграундом Владимира Кайшева. А в 2025 году у Храновского изъяли имущества на 500 миллионов рублей. В том числе особняк, миллионы в валюте и элитный автопарк. Фигуранты уголовного дела были обвинены в рейдерских захватах предприятий в Ставропольском крае.