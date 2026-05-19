Бывший руководитель порта в Махачкале осужден за рейдерство: сколько получил экс-гендиректор

В Дагестане суд заочно вынес приговор бывшему генеральному директору Махачкалинского морского порта, экс-депутату Народного собрания региона Ахмеду Гаджиеву. Его признали виновным в вымогательстве и приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом на официальной странице во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба республиканского Верховного суда.
Кроме того, говорится в сообщении ведомства, Гаджиев должен будет заплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.
«Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации.
Следствие доказало, что фигурант и его брат, бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* осуществили рейдерский захват и завладели контрольным пакетом акций ЗАО «Судоремонт». Объем ущерба от их действий превысил 93 миллиона рублей.
При этом в 2024 году Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего депутата Государственной думы Магомеда Гаджиева*. До этого Министерство юстиции внесло Гаджиева* в реестр иностранных агентов в связи распространением им недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России, а также призывы против военной спецоперации и получение поддержки от иностранных информационных площадок.
В 2025 году Магомед Гаджиев* выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление иностранного гражданства. Ранее за раскрытие сведений закрытого характера он получил от правительственных структур США не менее 45 миллионов долларов.
В марте 2024 года ФСБ показала хоромы очередных бриллиантовых чиновников — директора департамента МЭР Игоря Храновского (уже бывшего) и ставропольского бизнесмена с богатым чиновничьим бэкграундом Владимира Кайшева. А в 2025 году у Храновского изъяли имущества на 500 миллионов рублей. В том числе особняк, миллионы в валюте и элитный автопарк. Фигуранты уголовного дела были обвинены в рейдерских захватах предприятий в Ставропольском крае.
В апреле этого года бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка и экс-депутат Сергей Фурса были уличены в рейдерском захвате предприятия агропромышленного комплекса «Васюринский».
* — физлицо, признанное иноагентом в России.