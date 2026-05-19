В СК рассказали о последнем сигнале с телефона пропавших в тайге Усольцевых

Спустя почти девять месяцев после пропажи семьи Усольцевых в тайге Красноярского края начались новые поиски. Старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в беседе с aif.ru раскрыла новые детали поисков.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе Буратинка и не вернулись.
Начавшиеся 1 октября поиски не принесли результатов, спустя пару недель их активная фаза была свернута из-за ухудшения погодных условий. Новые поиски начались 15 мая, однако добровольцев к ним пока не привлекают. В тайге еще лежит снег.
Официальной, по данным местного СК, остается версия о несчастном случае.
Во время поисков появлялись сообщения о сигналах с телефонов Усольцевых. Один из них (телефон Ирины) остался в машине, его не взяли с собой. А сигнал с телефона Сергея в последний раз зафиксировали в районе скал в Партизанском районе, недалеко от горы Алат (в семи километрах от поселка Кутурчин).
В Сети ранее сообщалось, что телефоны Усольцевых снова активны, однако в СК эту информацию опровергли.
«После их пропажи телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас их телефоны неактивны», — сообщила Арбузова.
