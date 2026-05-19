Мужчина в Кузбассе три года насиловал двух малолетних племянниц

В Кузбассе вынесли приговор мужчине, который три года насиловал двух малолетних племянниц. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.
Преступление совершалось в период с осени 2021 по декабрь 2024 года в городе Прокопьевске Кемеровской области. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на протяжении трех лет совершал надругательства над двумя внучатыми племянницами 2014 и 2016 годов рождения.
Судебное разбирательство проходило в Новокузнецке. Суд признал фигуранта виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния жертв.
Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчине на десять лет запретили любую работу с детьми и взыскали 600 тысяч рублей моральной компенсации в пользу пострадавших девочек, говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.
Сын священника изнасиловал 12-летнюю школьницу в Краснодаре. Весь процесс он снимал на видео, которое разлетелось по соцсетям. Жертву затравили в школе, семье девочки пришлось переехать в Подмосковье, но и там узнали о скандале. Над девочкой продолжают издеваться. Виновник не понес наказания, но этим делом заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Что грозит насильнику и буллерам пострадавшей школьницы, разбиралась «Вечерняя Москва».