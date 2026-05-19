Дикие звери на пути: выяснились новые детали о поисках Усольцевых

Поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых вряд ли начнутся раньше июня. Красноярский гид и проводник Алексей Исиченко в разговоре с aif.ru объяснил, что сейчас доступ к месту пропажи практически невозможен: в том районе ещё очень много снега.
«Мы находимся в 200 километрах оттуда, но могу точно сказать: снега там ещё полно. Этот год вообще снежный, — пояснил Исиченко. — Обычно всё сходит только к середине июня, да и то на возвышенностях снег лежит местами еще долго. Так что ехать сейчас рано. Реальный поиск можно будет начинать уже в июне, ближе к середине».
Гид добавил, что местность, где ищут Усольцевых, — типичная труднопроходимая тайга с густой растительностью и крутым рельефом. Дополнительную опасность для тех, кто отправится на поиски, представляют дикие животные, которые в начале лета особенно активны.
«Звери там водятся самые обычные для тайги: олени, маралы, лоси, косули — все есть, — перечислил Алексей Исиченко. — Медведь, кстати, тоже. К этому нужно быть готовыми».
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и больше не вернулись.
Их машина так и осталась стоять на окраине поселка, где они в последний раз ее оставили. За время их пропажи озвучивались разные версии исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.
Ранее алтайский отшельник Оджан Наумкин допустил, что Усольцевы могли уйти из тайги.