Автобус с пассажирами выкинуло с дороги после ДТП под Хабаровском

Травмы получили три водителя. Двое из них доставлены в больницу в тяжёлом состоянии, третий — шофёр автобуса — отделался ушибами. На месте происшествия работают две бригады скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее в Москве на улице Белореченская автомобиль сбил двух несовершеннолетних девочек на электросамокате. По предварительным данным, две 15-летние девочки, двигаясь на одном самокате, пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Несовершеннолетние госпитализированы.
